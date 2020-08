Mark Ruffalo lamenta el fallecimiento de Chadwick Boseman: "Fuiste uno de los grandes"

El temprano fallecimiento de Chadwick Boseman, actor que le dio vida al personaje de 'Pantera Negra' ha remecido a todo el mundo cinematográfico, en especial a sus compañeros y amigos como Mark Ruffalo, quien ha sido uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales.

El actor que inmortalizó a 'Hulk' en el Universo Cinematográfico de Marvel le dedicó unas merecidas y conmovedoras palabras a uno de sus amigos, calificándolo como uno de los más grades actores de todos los tiempos.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King.