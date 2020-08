Chris Evans sobre fallecimiento de Chadwick Boseman: " Estoy absolutamente devastado"

Luego de confirmarse el triste fallecimiento de Chadwick Boseman, actor que interpretó a 'Pantera Negra' en el Universo Cinematográfico de Marvel, diversa celebridades se han pronunciado y Chris Evans, quien fue su compañero en varias grabaciones, no podía quedarse al margen.

A través de las redes sociales, el actor que le dio vida al 'Capitán América' en Marvel confesó estar muy apenado. Además, alabó las grandes cualidades de Boseman como artista de quien en vida fue alguien al que consideró como un amigo.

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z