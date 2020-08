Samuel L. Jackson se despide de Chadwick Boseman: "Gracias por todo lo que nos diste"

El pasado viernes 28 de agosto el mundo de Hollywood y los amantes de Marvel sufrieron una gran pérdida, el actor Chadwick Boseman falleció a sus 42 años víctima de un avanzado cáncer de colon. Él es recordado por muchos por ser el protagonista de la película Black Phanter del UCM y su deceso le ha quebrado el corazón a miles, como a su compañero Samuel L. Jackson, quien le dedicó unas emotivas palabras.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el también actor y parte del elenco de los metrajes de Marvel le dedicó una publicación al Chadwick, con la que conmovió a miles de fanáticos. "Gracias Chadwick Boseman por todo lo que nos diste. ¡Lo necesitábamos y siempre lo apreciaremos! Un artista y hermano, talentoso y generoso que extrañaremos profundamente", escribió en su post.

THANK YOU @chadwickboseman for all you gave us. We needed it & will always cherish it! A talented & giving artist & brother who will be sorely missed🙏🏿 RIP