Robert Downey Jr se despide de Chadwick Boseman: "Recordaré los buenos momentos" [FOTO]

El fallecimiento de Chadwick Boseman como consecuencia de un cáncer de colon, enlutó a Holywood y muchos de sus compañeros en la saga “Avengers” han compartido a través de sus redes sociales emotivos mensajes de despedida.

Brie Larson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth​​ y ahora ​​​​Robert Downey Jr, actor que interpreta a 'Iron man', han publicado diversas postales lamentando la partida de su gran amigo.

"El Sr. Boseman niveló el campo de juego mientras luchaba por su vida ... Eso es heroísmo ... Recordaré los buenos momentos, las risas y la forma en que cambió el juego ... #chadwickforever", fueron las palabras de Robert Downey, las cuales acompañó con una imagen de ambos.

El mundo de Marvel también se encuentra conmovido por la partida de "Black Parther" y a través de su cuenta oficial de Twitter fueron los primeros en despedirse de Boseman:

"Nuestros corazones están destrozados y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz.", escribió la compañía.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz