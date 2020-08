Pedro García sobre Lionel Messi: "Sería una grosería que el fútbol pague 700 millones por un futbolista"

El mundo pasa un momento complicado a raíz de la aparición y expansión de la COVID-19. De esta forma, cientos de miles de personas mueren diariamente a causa de esta enfermedad, la misma que en nuestro país se ha llevado la vida de más de 28 mil personas.

Sin embargo, el mundo del fútbol no se ha paralizado y en la última semana se ha hablado mucho sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona. La 'Pulga', que es un emblema en el cuadro azulgrana, ha manifestado su deseo de no continuar en el equipo catalán y su partida se daría más temprano que tarde.

Por todo ello, el periodista deportivo Pedro García señaló en 'Al Ángulo', programa del cual es parte, su posición sobre lo que se tendría que pagar por el argentino, esto para que llegue al Manchester City.

La crisis sanitaria, económica y social que vive el mundo entero contrasta con la exorbitante cifra que se pagaría por el astro argentino, situación que incomoda a Pedro García, quien hizo sentir su opinión.

"Ojalá no pase que un equipo pague 500, 600 o 700 millones de euros (por Messi), porque hoy en día el mundo vive una pandemia. La gente no tiene camas, no tiene balones de oxígeno, no hay médicos en muchas partes del mundo; hay mucha gente que fallece por falta de recursos", comentó el periodista.

Además, agregó: "Sería una grosería al mundo que el fútbol pague 500, 400 o 700 millones por un futbolista, así sea Messi, ojalá no pase, porque el mensaje sería pésimo para la raza humana".