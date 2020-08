MTV AWARDS 2020: ceremonia fue dedicada al fallecido Chadwick Boseman

El mundo continúa despidiéndose de Chadwick Boseman, el actor falleció hace poco producto de un cáncer de colon y dejó a todos sus fans con el corazón en la mano. Por ello, en los MTV Video Music Awards 2020 se le rindió un gran homenaje a quien en vida fue el protagonista de Black Phanter.

El pasado 28 de agosto falleció el icónico actor Chadwick Boseman, por lo que cientos de personajes famosos le dedicaron emotivas palabras de despedida. Por eso, MTV compartió un emocionante momento cuando recibió un premio al mejor actor en los MTV Movies & TV Awards 2018.

En aquella ocasión Boseman regaló su premio a James Shaw Jr., un hombre que desarmó a un delincuente durante un tiroteo en Tennessee, Estados unidos. “Recibir un premio por interpretar a un superhéroe es increíble, pero es mejor reconocer a los héroes que tenemos en la vida real”, comentó el difunto actor en dicha oportunidad.

The world needs more superheroes, and we all deserve to see ourselves in them. Chadwick Boseman helped make that happen. Rest in power. pic.twitter.com/d05kkkQR6b