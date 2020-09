Juliana Oxenford sobre corridas de toros: "Es una pésima tradición que tiene que ser aniquilada" [VIDEO]

El Consejo Municipal de Lima aprobó por mayoría que la Plaza de Acho no sea usada para corridas de toros. La decisión alegró a un gran número de la población peruana; sin embargo, otro sector se mostró en contra de la medida considerando que el "espectáculo" que se realiza en aquel lugar es parte de una cultura.

Ante ello, la periodista Juliana Oxenford utilizó su programa de televisión en ATV, para manifestarse sobre los hechos, mostrarse a favor de la medida y, además, ser enfática con su opinión respecto a las corridas de toros, mismo evento que condena.

"¿Cómo hay gente que puede llamar espectáculo al hecho de ver a un ser vivo aniquilando, matando a otro ser vivo? Esto en medio de los aplausos, en medio de una fiesta con sombreros elegantes, trago, rica comida, en uno de los lugares más atractivos para lo que se refiere a corridas de toros, la Plaza de Acho", inició comentando la periodista.

Además, agregó: "Es alucinante que a estas alturas existiendo la prohibición en tantos países, aquí en el Perú se siga defendiendo con la excusa de que esto es arte, que esto es cultura, tradición, este evento morboso, malvado de matar a un animal que dicho sea de paso ingresa al ruedo en condiciones minimizadas porque muchas veces los golpean les ponen vaselina en los ojos, y no me vengan a decir que estoy inventando porque me consta".

Por otro lado, Juliana Oxenford afirmó que este evento no es tradición: "Es el show, el circo del terror; y no me vengan con que es tradición porque sino regresemos al Coliseo Romano, nos matamos todos a vista y paciencia del resto de gente. En todo caso si esto es una tradición, es una pésima tradición que tiene que ser aniquilada".

Finalmente, la periodista se refirió a todas aquellas personas que defienden la realización de corridas de toros: "Los procorridas apelan al ingreso económico: 'Con los impuestos que nosotros pagamos, le hacemos un bien a los vecinos de Lima', preferimos no contar con esa plata antes de que sigan matando a inocentes animales".