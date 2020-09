Futbolista Jean Deza es denunciado por Jossmery Toledo por violencia física y psicológica

Se acabó el amor. Jossmery Toledo y Jean Deza se encuentran en medio de la polémica, la expolicía y actual modelo denunció por violencia física y psicológica al futbolista de Binacional.

A través de su programa, Magaly Medina dio a conocer la grave denuncia. "Creo que ya todo el mundo sabe que (denunció) a Jean Deza (...) por daños físicos y psicológicos", indicó Toledo a la cámaras de la 'Urraca' cuando salía de la comisaría.

Asimismo, la conocida conductora de espectáculo informó que Jossmery Toledo le habría pedido 20 mil nuevos soles al popular 'Ratón' para abandonar el departamento en el que ambos alquilaron durante su relación.

(FOTO: Magaly Medina TV)

La palabra de Jean Deza

En diálogo con el programa "Amor y Fuego", Jean Deza aseguró que ya no estaba con Jossmery Toledo. "La gente está loca...(...) ¿Con Jossmery? Ya no estoy con ella. Vivía con ella, pero no estaba con ella. Yo soy bravo... yo soy pero bravazo", manifestó el jugador de 27 años.

(VIDEO: Magaly TV)

La respuesta de Jossmery Toledo

Por su parte, Jossmery Toledo utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. "No soy mucho de hablar de mi vida privada, pero lo único que diré es que yo sí vivía con Jean (Deza) hasta hoy (miércoles) en la mañana que se fue entrenar, y quedé sorprendida de lo que hizo. Yo sí di lo mejor de mí, traté de apoyarlo en todo y me quedo tranquila con eso. Espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor en todo. Éxitos para los dos y ya no quiero ahondar más en el tema", comenzó diciendo.

(FOTO: Jossmery Toledo Instagram)

Después, agregó que "Dios sabe por qué hace las cosas y me quito un gran peso de encima porque ahora sí podré hacer las cosas que tanto me gusta como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no las podía hacer. Siempre me verán más fuerte que nunca por cada problema siempre hay una solución".

Shirley Arica rompe su silencio

En tanto, Shirley Arica, mediante una comunicación con el espacio televiso "Amor y Fuego", confirmó que regresó con Jean Deza. "Sí, estoy súper feliz, todo bien y no hay nada escondido. Ya en su momento saldré a aclarar algunas cosas porque hay muchas piezas sueltas", sostuvo la 'Chica realidad'.

Edgar Villamarín aconseja a Jean Deza

Debido a los últimos sucesos y al historial de Jean Deza con las indisciplinas durante todo este 2020, el exfutbolista peruano Edgar Villamarín decidió dejarle una 'chiquita' al jugador de Binacinal. "Futbolista profesional o pelotero. Tú decides que quieres ser", escribió el exdefensor en su cuenta oficial de Twitter.

Jean Deza sobre relación con Josmery Toledo y Shirley Arica

El futbolista fue consultado por un programa de espectáculos sobre la relación con Josmery Toledo y Shirley Arica, sorprendiendo con una inesperada respuesta:

“Vivía con ella, pero ya no estaba con ella...yo soy pero bravazo”, indicó el futbolista de Binacional.