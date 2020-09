"Zaperokito" señala a Toño Centella como el autor intelectual de las amenazas de muerte que recibe

El joven integrante de la orquesta salsera Zaperoko, más conocido como “Zaperokito”, apareció en Magaly TV La Firme y acusó públicamente a Toño Centella de ser el autor intelectual de las constantes amenazas de muerte que viene recibiendo en los últimos días.

Desde hace un tiempo atrás, el menor de edad viene acusando a Centella por atentar contra su vida, esto debido al rumor de que la separación del cantante con su esposa por una presunta infidelidad en la que él estaría involucrado.

“Responsabilizo al señor Antonio Wilder Vásquez Domínguez más conocido como Toño Centella, si es que me llega a pasar algo a mí o a mi familia. He pedido garantías para que la justicia se haga cargo, porque yo no me quiero morir”, señaló el artista.

Bajo ese contexto, el cantante reveló que se encuentra viviendo en distintas casas debido a que hace un tiempo fueron unos sujetos hasta su vivienda a amenazarlo. “Llegaron en una camioneta, entraron corriendo y desde acá comenzaron a disparar como locos. Fueron más de 15 balazos y salieron corriendo y gritando que era una advertencia”, relató el miembro de Zaperoko.

Además, la cosa continúa con escalofriantes audios e imágenes que le llegan constantemente. “Primo te crees atrasador, ya te caga… te voy a matar. Estoy en el penal, te estoy hablando desde el penal. Vas a ver”, se escucha en una llamada que logró grabar el artista.

Mientras que, en el video que le enviaron se logra ver a varias personas en un auto, disfrazadas, con pistola en mano y de fondo se escucha una canción de Toño Centella.

Finalmente, recordemos que el supuesto agresor negó todas estas acusaciones hace un tiempo. Sin embargo, no se ha expresado por ningún medio tras el último programa emitido de Magaly Medina.