Jossmery Toledo se propone empezar de cero en sus ejercicios tras ruptura con Jean Deza [VIDEO]

Luego de confirmarse que Jossmery Toledo y Jean Deza ya no mantienen una relación amorosa y que el futbolista de Deportivo Binacional regresó con Shirley Arica, la expolicía decidió ocupar su tiempo haciendo ejercicios, lo cual, según ella, es algo que le fascina.

En su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo se mostró realizando unas sesiones de cardio y brindó algunas recomendaciones a sus seguidores para que lo tengan en cuenta si tienen planeado salir a correr o a trotar para quemar algunas calorías.

"Hace tiempo que no salgo a correr, así que me canso. Además, cuando haces cardio no importa si corres o caminas porque igual quemas calorías. A empezar de cero con lo que más me gusta: hacer el ejercicio", aseguró la influencer en sus historias.

En anteriores publicaciones, la expareja de Jean Deza puso en adopción a dos gatitas. Para suerte suya y de las felinas, pudieron conseguirle rápido un hogar, así que no se preocupará en ello, más aún porque una amiga suya decidió adoptarlas.

Es preciso recordar que el fin de su relación no se dio tan bien porque ella fue captada acudiendo a una comisaría para ponerle una denuncia al futbolista por violencia física y psicológica.

En tanto, Shirley Arica, nueva enamorada de Deza, confirmó que esta nueva etapa de su vida la tomará con tranquilidad, pero sí dejó muy en claro que está muy feliz.