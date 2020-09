Andrés Hurtado se encuentra hospitalizado tras dar positivo a la COVID-19

El presentador de televisión Andrés Hurtado se encuentra hospitalizado en la clínica San Pablo tras dar positivo a la COVID-19. Así lo anunció, este sábado, el locutor del programa, "Hoy es sábado con Andrés", Raúl Francia.

Asimismo, se informó que el conductor ingresó al centro médico el último viernes y además, envió una carta para que sus compañeros de su equipo de producción la lean.

“Este bicho es muy extraño, en mi caso apareció hace dos días. Lo único que puedo pedirles a mis seguidores que me quieren y a los que no, que me den una oportunidad. Oren por mi”, señala el documento.

“Esta enfermedad no tiene estratos sociales (...) solo se salvarán los que lo aman y yo amo a Dios. Si tienes fe saldrás victorioso porque él lo ve todo”, escribió.

Andrés Hurtado agradeció al personal médico y a las personas que la han apoyado en este complicado momento. “Algunos pueden recuperarse desde casa si es que lo detectan a tiempo, otros llegan a la clínica como yo", finalizó.