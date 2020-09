Cómico peruano Manolo Rojas dio positivo a COVID-19

Manolo Rojas, cómico en la televisión peruana, dio positivo a coronavirus tras realizarse una prueba molecular hace una semana. Actualmente se encuentra en su vivienda guardando cuarentena correspondiente.

Cabe precisar que este fin de semana también se confirmó que Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', contrajo COVID-19.

“Me hice la prueba el martes pasado y días después el resultado salió positivo. Estoy en casa, tranquilo y sin síntomas. Hace poco me realicé unos análisis y los resultados fueron buenos, mi diabetes está controlada. Mis hermanos se vienen recuperando lentamente del virus y con la ayuda de Dios y los buenos médicos que me están apoyando saldremos adelante”, señala el artista para Trome.

“Ernesto Pimentel está al tanto y siguiendo los protocolos de seguridad me han llamado de América Televisión para conocer mi estado de salud. Así que por ahora estoy en cuarentena siguiendo las indicaciones de los médicos”, sostuvo.

Andrés Hurtado se encuentra hospitalizado tras dar positivo a la COVID-19

El presentador de televisión Andrés Hurtado se encuentra hospitalizado en la clínica San Pablo tras dar positivo a la COVID-19. Así lo anunció, el último sábado, el locutor del programa, "Hoy es sábado con Andrés", Raúl Francia.

“Este bicho es muy extraño, en mi caso apareció hace dos días. Lo único que puedo pedirles a mis seguidores que me quieren y a los que no, que me den una oportunidad. Oren por mi”, señala el documento.

“Esta enfermedad no tiene estratos sociales (...) solo se salvarán los que lo aman y yo amo a Dios. Si tienes fe saldrás victorioso porque él lo ve todo”, escribió