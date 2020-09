Melissa Klug: "Hay personas que no les gusta ver felices a los demás" [VIDEO]

Este último jueves, Melissa Klug visitó el set del programa 'América Hoy', que conduce Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, para hablar de diversos temas, entre ellos su vínculo sentimental que mantiene con Jesús Barco, volante del Club Universitario de Deportes.

Como era de esperarse, 'La blanca de Chucuito' no quiso entrar en detalles sobre su relación, pero si aprovechó las cámaras de América Televisión para mandar un contundente mensaje: "Hay personas que no les gusta ver felices a la gente", sentenció.

Melissa Klug, con una sonrisa de oreja a oreja que la caracteriza, llegó al set de 'América Hoy' para hablar sobre su relación con Jesús Barco. 'La blanca de Chucuito' fue directa desde un principio al dejar en claro que, desde hace un buen tiempo, prefiere no hablar de su vida privada.

"Hace un tiempo he decidido, por experiencia propia, mantener mi vida privada en reserva. De verdad que hay muchas personas que no les gusta ver felices a la gente", agregó la ex pareja de 'La Foquita'.

Luego de esa respuesta tibia por parte de la empresaria, Yaco Eskenazi le hizo hincapié que ve en ella a una persona muy enamorada y sus ojos la delatan al ver la foto que posteó junto a Jesús Barco.

"Yo siempre vivo con el amor. Tengo 5 hijos que los amo y adoro. Tengo amor de sobra", finalizó. De otro lado, el futbolista 'crema' podría reaparecer este sábado en el duelo frente a Deportivo Llacuabamba.

Melissa Klug y Jesús Barco juntos en fotografía

"Lo que se ve no se pregunta", señaló Melissa Klug, al mismo estilo de Juan Gabriel, en diálogo para el diario "El Trome". Con ello, 'La blanca de Chucuito' dejó entrever que tendría una relación con Jesús Barco.

Jesús Barco y Melissa Klug en el sur de Lima

Según el programa 'Magaly TV: La Firme', Melissa Klug alquila una casa en la playa en el sur de Lima y se deja ver con Jesús Barco.

Samahara Lobatón se pronuncia

En diálogo para el programa 'En Boca de Todos', Samahara Lobatón fue consultada si sabía algo de la relación que mantiene su madre, Melissa Klug, con Jesús Barco, y su respuesta fue contundente: "Yo no opino de la vida sentimental de nadie. No, no lo conozco todavía".