Jean Deza se refirió respecto a apodo sobre su estado físico: "¿Acaso tengo panza?" [VIDEO]

En sus respectivas entrevistas con Magaly Medina, Jossmery Toledo y Shirley Arica dijeron cierto apodo en contra de Jean Deza, el cual ha intentado desmentir dando unas declaraciones en el programa de Latina Modo espectáculos, conducido por Karen Schwarz.

El futbolista de Deportivo Binacional reveló estar muy incómodo con el apodo que le pusieron y dejó en claro que ese tipo de cosas son íntimas y que no tiene panza.

"Esas cosas son íntimas y uno no las habla porque me da risa. Ella me ha dicho 'más panza que...' ¿Tengo barriga? ¿Tengo panza?", dijo Jean Deza con un tono incómodo.

Los problemas entre el 'Ratón' y Jossmery Toledo empezaron a intensificarse de forma pública luego de que terminaran su relación la semana pasada. Y todo creció cuando el lunes dio una entrevista extensa sobre dicha relación.

Al día siguiente, Shirley Arica, quien también estuvo en una relación con el jugador, también habló de él, por lo que él se sintió en la necesidad de manifestar su versión de los hechos.

Por lo pronto, Deza debe estar enfocado en su siguiente partido con el cuadro de Juliaca, el cual será mañana ante Alianza Universidad por la Liga 1.