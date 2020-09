Magaly Medina confiesa que está analizando la posibilidad de volver a convertirse en madre [VIDEO]

Durante la pasada emisión de su programa, la conductora de espectáculos Magaly Medina realizó una confesión que llamó la atención de todos sus fanáticos pues aseguró que estaba pensando en tener un nuevo hijo junto a su esposo Alfredo Zambrano.

La periodista de 57 años confesó que no pensó en congelar sus óvulos, así que está pensando en comprar unos con el objetivo de tener un hijo. "Esta pandemia me ha hecho pensar en tener un hijo pese a que no tengo óvulos", contó.

Esta idea habría surgido en ella luego de que ambos hayan superado la COVID-19 pues reflexionó al respecto, aunque no es una decisión ya tomada.

"A nuestra edad es ponernos a pensar en ser padres viejos, llevarlos al nido, etc", fueron algunas palabras de la 'Urraca' mientras conversaba con Beto Ortiz.

"Con mi marido estamos en eso de ser papás viejos de una criatura", añadió.

Como se recuerda, en esa conversación Beto Ortiz también dijo haber pensado en convertirse en padre cuando se encontraba en una cama de un hospital debido a haber sido contagiado de coronavirus.