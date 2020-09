Shirley Arica contó que Jean Deza la llamó para pedirle disculpas [VIDEO]

Durante una entrevista en el programa "Tengo algo que decirte" de Latina, Shirley Arica reveló que luego de hablar en televisión nacional con Magaly Medina, su expareja, Jean Deza, la llamó sorpresivamente.

La modelo de 30 años contó que el motivo de aquella llamada fue para pedirle disculpas por todo lo que él le había hecho. Y, para tener pruebas al respecto, aseguró que grabó dicha conversación, aunque no la presentó.

"Después del programa de Magaly Medina recibió una llamada de él. Tengo la conversación grabada por si acaso. Yo le pregunté si me había llamado para insultarme y me dijo que no. Me comentó que quería disculparse.

A lo largo de sus declaraciones, Arica mencionó que en dicha comunicación el futbolista de Deportivo Binacional aseguró que ella la quería, pero prefirió no creer en sus palabras.

"Él me dijo que quería pedirme perdón y que he sido la única mujer a la que he querido. Yo me pregunté cómo puede ser eso posible si me hizo todas esas cosas", añadió ante la sorpresa de Lady Guillén.

Por otro lado, 'La Chica Realidad' aseguró que ha estado recibiendo amenazas en sus redes sociales, las cuales mostró a la producción para dejar en claro que alguien podría atentar contra su vida.