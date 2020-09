Violencia de género: Expareja de Patricio Álvarez lo denunció por agresiones físicas [VIDEO]

La noche de ayer, el futbolista peruano, Patricio Álvarez, actualmente separado de Sporting Cristal, fue expuesto por su expareja, Macarena Gastaldo, quien en el programa de Magaly Medina expuso pruebas sobre la agresión que habría sufrido por parte del deportista nacional.

Gastaldo comentó que Álvarez, también conocido en el mundo del deporte rey como 'Pato' Álvarez, la agredió físicamente en diferentes partes del cuerpo.

La violencia de género también llegó al punto, según Macarena, de dejarla inconsciente pues tuvo un duro golpe en la cabeza.

Al respecto, la también modelo comentó: "Nunca conté nada para que no lo boten de su club, para que no me tomen como despechada".

Además, agregó: "Se cansó de pegarme, agarrarme de los pelos, de reventarme la muñeca y dejarme inconsciente porque me pegó en la cabeza. Yo seguía con él porque pensé que iba a cambiar, que sus celos se le pasarían, hasta que dije 'basta'".

En otro momento, el reportero del programa antes mencionado, le preguntó a Gastaldo si la familia de Patricio Álvarez sabía lo que ocurría en la interna de su relación; ella contestó: "Sí, me decía que me iba a botar del país (Patricio) que su papá esto, que su papá lo otro".

(Fuente: ATV)

Sporting Cristal separó a Patricio Álvarez

La noche del lunes, América Televisión difundió la denuncia de los vecinos de Patricio Álvarez, mismos que comentaron que el jugador realizaba fiestas en pleno toque de queda e irrumpiendo la tranquilidad de todos en su edificio.

Ante esto, Sporting Cristal decidió separar a Patricio Álvarez mientras se investiga la situación en la que se le involucra.