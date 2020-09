Jorge Benavides a Richard Swing sobre parodia: "Tiene mucha correa"

Richard Swing ha sido el nombre que se ha escuchado durante las últimas semanas dado que se le vinculó directamente con el presidente Martín Vizcarra, y que además, sus frecuentes visitas a Palacio de Gobierno años anteriores. Cabe resaltar que también se dijo que era su principal asesor del mandatario quien hasta hace pocos días, estuvo apunto de ser vacado de su cargo por el Pleno del Congreso.

Sin embargo, las apariciones del cantante frente a los principales medios de comunicación fue convertido en parodia por uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país. Jorge Benavides, caracterizado por realizar imitaciones a personajes que están dentro de la coyuntura nacional o internacional, aprovechó el momento para imitar a Richard Swing.

Es por ello que en su programa, 'El Wasap de JB', nació 'Richi Swing' y automáticamente se ganó las risas del público peruano, siendo aclamado en las redes sociales y terminar en Twitter como tendencia nacional.

Ante ello, Jorge Benavides se comunicó con El Popular y comentó que Ricardo Cisneros "tiene mucha correa" y agradece que no se incomode por las diversas parodias.

“Lo escuché y también habló de sus pestañas, y se nota que tiene mucha correa. Todo lo que hacemos es sin ofender y le ha gustado. Es más, hasta me he dado cuenta de que nos reta, porque ahora se cambió de look porque salió con el pelo medio colorado", indicó.

“Richard Cisneros es un personaje peculiar, rico para parodiar. En tanto ‘Richi Swing’ es querido por el público, no lo señalan como al original, les ha gustado mucho pues se refleja en las cifras del rating”, comentó ‘JB’.

Asu vez agradece al público por la aceptación. “Por ahora no, estamos contentos con la aceptación del público, pues responde bien a las nuevas parodias que les presentamos. No hemos parado en el año y las medidas de bioseguridad han sido efectivas. Nadie se ha contagiado, nos hacemos las pruebas de descarte constantemente.”