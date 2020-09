Alexi Gómez es denunciado por su expareja de agresión física [VIDEO]

Alexi Gómez vuelve a estar en la polémica por un nuevo escándalo extradeportivo. En esta ocasión, el jugador de Alianza Lima es señalado por su expareja Andrea Barrantes como el principal autor de querer atentar contra su vida.

De acuerdo con el relato de Andrea Barrantes, ella conoció al volante 'íntimo' en el 2019. Si bien durante el primer mes de su relación amorosa marchaba bien, todo cambiaría luego cuando ambos decidieron convivir en el mismo techo.

En conversación con le programa "Amor y fuego", Andrea Barrantes, quien ya había denunciado al exseleccionado nacional de 27 años, dejó entrever que Gómez Gutiérrez tiene un problema con el alcohol.

(VIDEO: Willax TV)

"Llegó casi a la medianoche tomadísimo. Me agarró mi celular, me empezó a doblar las manos, por eso los moretones, me agarró del cabello y me decía ‘¡yo soy loco!’ y me samaqueaba contra la cama", reveló Barrantes.

Después de este hecho, Alexi Gómez habría firmado un documento donde se comprometía a cambiar de actitud para así continuar con su entonces pareja. Sin embargo, según Barrantes, el 'compromiso' no se cumplió, ya que futbolista volvió a reincidir en la agresión. Por esta razón, ella decidió separarse de él.

Sin embargo, tras la separación, Andrea Barrantes comenzó a recibir amenazas de muerte. "Cualquier cosa que me pase de ahora en adelante yo lo responsabilizo a él (Alexi Gómez)", sostuvo.