Carlos Álvarez: "Se le ha dado demasiada pantalla a Richard Swing"

"Ya no va más Richard Sin Swing". Carlos Álvarez, en una entrevista para un medio local, dejó en claro que "como broma un tiempo" ya está bien sobre su imitación de Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Swing. Sin embargo, ya no ve oportuno seguir caracterizando dicho personaje.

Y es que el humorista peruano, según él, cree que todos están "colaborando para seguirle el juego" a Richard Cisneros, quién salió a la palestra tras revelarse que el Ministerio de Cultura le pagó más de 30 mil soles por dar charlas motivacionales en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, y se está dejando de lado temas importantes en el país.

En conversación el portal "Limay.pe", Carlos Álvarez explicó los motivos que lo llevan a suspender su imitación del hombre que encuentra siendo investigado por la Fiscalía. Según él, se le está dando "demasiado pantalla" al productor musical.

"Está bien como broma un tiempo, pero esto se ha pasado de la raya. He decidido cancelar la imitación. Por el momento no lo voy a hacer. Todos estamos colaborando a ponerlo en el escaparate y dándole importancia a un personaje que de verdad no la tiene, para nada (...) Todo tiene un límite y se le ha dado demasiada pantalla a Swing", explicó.

En ese sentido, Álvarez manifestó que no tiene ningún problema con Ricardo Cisneros, pero remarcó que, luego del polémico caso que desató una crisis política en nuestro país, "ha pasado del chiste y de la broma a algo inaceptable".

Como se recuerda, cuando Richard Swing fue consultado sobre las imitaciones que hacían de él Carlos Álvarez y Jorge Benavides, respondió que "es un honor que dos grandes cómicos pueden parodiarlo". "A Carlos Álvarez sí le digo algo: Carlos Álvarez no puede ser tan tóxico con mi imitación, porque él también es artista", añadió.