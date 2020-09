Junior Silva y su radical cambio físico tras practicar running [FOTOS]

Junior Silva, recordado por interpretar a Kevin Manrique o mejor conocido como 'Pollo Gordo' en la serie Al fondo hay sitio, sí que ha aprovechado cada minuto desde que se levantó la cuarentena por el nuevo coronavirus: bajó esos "kilitos" que tenía de más.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el actor peruano e hincha confeso de Universitario de Deportes compartió una fotografía con sus seguidores para mostrar su nueva figura tras practicar running.

Junior Silva nos vuelve a sorprender y esta vez no guarda relación con algún papel en una producción peruana, como sucedió en Once Machos, sino por mostrar su radical cambio físico tras levantarse la cuarentena por la pandemia.

El último miércoles, el ex 'Pollo Gordo' subió una foto a su cuenta de Instagram que causó un gran revuelo en redes sociales. Dicha publicación cuenta con más de 2 mil "Me gusta" en menos de 24 horas.

"No estoy al 100 %. Estoy corriendo menos, pero no quiero echar a perder todo lo que he ganado en estos últimos meses. No me quiero rendir. Esté difícil, pero no imposible. Que tengan un gran día. ¡Vamos con todo!", se puede leer en el pie de foto.

Ello hace indicar que Junior Silva ahora lleva una vida más saludable y está dedicando su tiempo —muy aparte de la actuación— a los deportes de resistencia.