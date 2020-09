Kike Suero asegura que dejó el atrás el vicio y que ahora predica la palabra de Dios [VIDEO]

El comediante Kike Suero asegura que hoy es un hombre nuevo, su vida ha cambiado radicalmente dejo de lado los vicios y ahora se aferra a la palabra de Dios. El artista extraña mucho a sus hijas, no las puede ver debido a la denuncia que su ex pareja Geraldine Quezada le entabló por un tema de tocamiento indebidos a una de sus hijas.

El ex cómico ambulante que en estos tiempos de coronavirus predica la palabra de Dios nos cuenta con tristeza que hace 4 meses no ve a sus hijas, no puedo llamarlas por teléfono para saludarlas por orden de la fiscalía.

"Estoy tranquilo se queme todo esto va pasar y la verdad saldrá a la luz, nadie puede contra Cristo y espero que este proceso judicial culmine para poder empezar de cero y darles un fuerte abrazo y muchos besos a mis hijas nunca más me voy a separarme de ellas", señaló.

Asimismo, recalcó que es ante esta situación complicada asevera estar tranquilo: "Es doloroso y terrible para un Padre no estar al lado de sus hijos, solo le pido a las autoridades que vean mi caso y que el juez dictamine de acuerdo a la investigación el régimen de visitas.

"Estoy muy agradecido con el público peruano que me ha brindado su apoyo incondicional, su respaldo, señoras que me dicen en la calle “tranquilo todo esto va pasar ten fe “yo salgo a la calle con la frente bien en alto porque no tengo nada que ocultar nada que temer, adoro a mis hijos, son mi vida es el regalo más bello que la vida me puedo brindar, espero que todo se solucione lo más pronto posible", sentenció.