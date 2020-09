Programa de Magaly Medina se compromete a regalar una computadora a artista invidente

La periodista Magaly Medina anunció el último viernes que su programa regalará una computadora a un artista invidente —que interpreta canciones de Nicky Jam— en Cercado de Lima para que realice trasmisiones en vivo desde su casa y no se arriesgue al contagio por salir a la calle.

El espacio televisivo presentó un informe en el que Michel Torres trabaja a diario en medio de la pandemia por el coronavirus para llevar un plato de comida a su casa y así mantener a sus hijos.

"Él sigue ganándose la vida. Él no ve absolutamente nada, pero canta bien y esa es su arma de trabajo (...) Yo creo que el programa está en capacidad de donarle a este 'Nicky Jam' una computadora", mencionó Magaly Medina.

"Por supuesto se la vamos a dar, nos comprometemos a regalarte (la PC) para que desde ahí hagas tus transmisiones y te ganes el pan de cada día. Para que también puedas dejar de salir tanto. Nos has partido el corazón con tu historia”, agregó la conductora.

“Algunos otros que quieran darle empleo, ayudarlo, pueden llamarlo. Hay que dar una mano al hermano que la está pasando mal”, señaló. El número para que se puedan comunicar con él y apoyarlo es el 998024561.

Es importante recordar que Michel Torres cantó junto a Nicky Jam en un concierto en Lima en 2016. "Esta persona no puede ver y el sueño de él era cantar conmigo, pero no sabía que mi sueño era conocerlo a él. Yo lo vi a él y me pareció un ángel de Dios. Denle un aplauso", mencionó el intérprete de Voy a beber en el escenario.