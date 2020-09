Pablo Villanueva 'Melcochita' reta a la COVID-19: "No me va a derrotar"

Pablo Villanueva o mejor conocido como 'Melcochita' confesó desde el corazón de su hogar que la pandemia del coronavirus lo afecto económicamente, pero afirmó que no lo va derrotar en estas épocas que toca “reinventarse”. El artista que es icono del humor nacional y único sonero que brillo con los grandes de la Salsa como Ray Barreto, Willy Colon, Celia Cruz y Tito Puente, contó cómo la está pasando en este estado de emergencia.

¿Cómo está la salud y la familia?

Muy bien gracias a Dios, llevo una vida saludable, me levanto haciendo mis ejercicios y tengo un desayuno especial a base de Quaker, avena con soya y en el almuerzo soy full frejoles, pallares y betarraga, tenemos que alimentarnos sanamente con full proteínas para que este virus maligno no afecte nuestro organismo, con mi esposa Monserrat, mensualmente nos colocamos vitamina C en las venas para potenciar nuestro sistema inmunológico, a la edad que tengo soy una persona vulnerable.

En estas épocas de confinamiento me he acercado a mi familia, como artista, paraba siempre en giras, shows, llegaba a casa y las encontraba durmiendo a mis hijas Constanza, Celilia y Esperanza , ahora estoy feliz, contento porque las veo crecer.

¿Cómo te afectó económicamente esta pandemia?

Estos 6 meses que ha pasado me afectó bastante tenías giras, contratos pactados con dinero adelantado, tuve que devolver todo, los artistas no podemos hacer shows presenciales por ahora, encima trabaje para una radio local que hasta ahora no me pagan, por eso empecé hacer saludos de cumpleaños vía online bajo la plataforma de zoom, les cuento chistes, toco guitarra, hasta chapas personalizadas es un vacilón. Es así como me recurseo para parar la olla.

Con la poca plata ahorrada de los saludos del zoom empecé otro emprendimiento hace un mes atrás, la venta de mamelucos trajes de bioseguridad a 45 soles tengo tallas colores esta echo con un material taslan impermeable y las mochilas térmicas para hacer delivery cuesta 169.99 con todo los protocolos de bioseguridad y todo sale con garantía y un chiste de yapa ,muy pronto voy a sacar los muñecos de Melcochita a precios Covid , cualquier pedido al celular 990905346 o las pagina de Facebook; Pablo Melcochita Villanueva o al Instagram @melcocha_17

¿Sales demasiado a la calle?

Muy poco, Montserrat mi esposa es la que hace los tramites y va al mercado, cuando yo salgo trato de no exponerme mucho al público voy con mi mameluco marca Melcochita ,mi mascarilla y la máscara de soldador (protector facial).

¿Conoces a Richard Swing?

Si lo conozco al señor Richard Swing nos hemos cruzado en algún show me parece que es una buena persona, ahora es famoso pero cada uno con su problema, la culpa no es de él sino de los que lo contrataron, si ha llegado donde esta es porque tiene mucho floro y los ha convencido para que trabaje en el Estado ,se le ha presentado la virgen , algo similar me paso a mi cuando realice un comercial para una AFP me llovieron las criticas pero soy artistas vivo de esto tengo deudas que pagar sentencio el sonero peruano.

¿Algún mensaje a tus amigos artistas o al pueblo peruano ahora que estamos en épocas de pandemia?

Les digo que se cuiden mucho, lavarse las manos siempre, que no vivan del recuerdo esta pandemia tiene para largo hay que hacer algo en la vida. No esperen que el gobierno les den el bono hay que reinventarse, yo estoy acostumbrado al trabajo desde pequeño; ya que trabaje en una ladrillera, pollería , como electricista, mecánica, músico, comediante, yo no soy conformista. Todo lo que he logrado ha sido por mi esfuerzo propio, que le puedo pedir a la vida, hice de todo hasta me he presentado en el show de David Letterman que lo ven más de 90 millones de personas y sobre todo tengo el cariño de mi familia, mi esposa mis hijos y del pueblo peruano.

Créditos: Felix Contreras.