Ariana Bolo Arce no puede volver al Perú y denuncia a aerolínea por altos precios: "Esto es un abuso"

La conocida youtuber peruana, Ariana Bolo Arce, utilizó su cuenta de Facebook para exponer su situación actual en México tras quedarse varada desde marzo de este año a causa del cierre de fronteras por el coronavirus en el mundo.

Además, la popular joven denunció a la aerolínea multinacional Latam Airlines por cobros excesivos en los pasajes para regresar al Perú.

"Todos saben que estoy varada en México hace ya 6 meses. Me he mantenido bastante al margen por acatar las normas de mi Gobierno pero lo que está haciendo LATAM Airlines es un abuso para sus usuarios", refirió en el extenso texto que publicó en Facebook.

Además, agregó: "Luego de múltiples vuelos cancelados, (que dicho sea de paso: me enteraba de eso al llamarlos porque si fuera por ellos, me presentaba al aeropuerto 10 veces y las 10 veces me regresaba a donde sea que pudiera pasar la noche aquí en México) una gran falta de comunicación y teléfono malogrado por parte de su call center, por fin el presidente anunció que el 5 de octubre se abrirían las fronteras".

En otro momento, comentó: "Yo tenía un vuelo programado para el 3 de octubre así que los llamé para que me den el primer vuelo disponible a partir del 5. Me dijeron que no podían modificar la fechas porque 'el vuelo seguía en pie'. Le explicaba mi urgencia ya que debía cumplir una serie de requisitos y era vital tener una fecha fija, a lo que dijeron 'seguro 2 días antes del 3 de octubre se cancela tu vuelo'".

Finalmente, Ariana comentó con indignación: "Argumentan que no hay vuelos hasta esa fecha; sin embargo, entro a su página y hay vuelos disponibles a casi 1500 dólares por pasajero. Entonces, ¿la prioridad es para quien puede pagar? ¿Pretenden que pague 1500 dólares por cada integrante de mi familia que está acá varado conmigo? ¿Se olvidaron de los pasajeros que tienen pendientes y su prioridad es para quienes estén dispuestos a desembolsar plata?".