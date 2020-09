Karla Gálvez brinda pronunciamiento público tras difusión de imágenes de Miguel Trauco

La noche de ayer, Karla Gálvez, aún esposa de Miguel Trauco, utilizó su cuenta oficial en Instagram para emitir un comunicado a raíz de imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV La Firme' que tienen como protagonista al jugador de la Selección Peruana.

Gálvez dejó en claro que no mantiene una relación sentimental con el futbolista y, además, las comunicaciones que tienen son enteramente por el bienestar de los pequeños hijos que tienen en común.

"Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad, se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres", refirió.

En otro momento, agregó: "Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto".

Como se sabe, el programa que conduce Magaly Medina, emitió imágenes de Miguel Trauco junto a un grupo de personas que incluía a Valeria Roggero.

(Fuente: ATV)

Miguel Trauco es captado junto a Valeria Roggero

El futbolista peruano se dejó ver junto a Valeria Roggero en un restaurante de Milán, Italia.

(Fuente: ATV)