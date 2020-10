Martín Vizcarra y su anécdota sobre Palacio de Gobierno: "Al inicio escuchaba que penaban"

En medio de una crisis e incertidumbre política, Marín Vizcarra asumió la Presidencia del Perú en marzo de 2018. "Estamos llegando en este momento atendiendo la responsabilidad que tenemos todos con nuestro país", anunció el exgobernador de Moquegua tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a su cargo de jefe de Estado.

A su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, Vizcarra Cornejo recibió calurosos mensajes como "El Perú está contigo" y "El Perú te saluda, presidente Vizcarra". Incluso le obsequiaron una camiseta de la Selección Peruana.

Ahora, en la recta final de su gestión presidencial, Marín Vizcarra reveló un hecho anecdótico que se produjo cuando empezó a vivir junto con su familia en Palacio de Gobierno. Según el titular del Poder Ejecutivo, escuchó misterios "ruidos" en la popular 'Casa de Gobierno'.

"(¿Le ha gustado vivir en Palacio?) Uno a todo se acostumbra, al inicio no, escuchaba que penaban, ruidos, (pero) ya me hice amigos de los fantasmas, las almitas no hacen tanto daño", aseguró Vizcarra en dialogo con "Punto final".

Asimismo, el mandatario de 57 años enfatizó que trabaja "todos los días". "Yo me levanto a las 6 de la mañana y no trabajo hasta muy tarde (...) No soy tipo lechuza, a las 10 de la noche termino", agregó Vizcarra Cornejo.

¿Cuándo llega la vacuna al Perú?

Por otro lado, Marín Vizcarra Cornejo indicó que "con toda seguridad, la vacuna (contra la COVID-19) llega el primer trimestre del 2021" a nuestro país. "Ese es el máximo esfuerzo que estamos haciendo", añadió.