George Forsyth recordó la vez que Magaly lo ampayó por primera vez a los 16 años – VIDEO

George Forsyth estuvo la noche de ayer en el programa de Magaly Medina conversando sobre diferentes temas del ámbito político y personal del hoy alcalde de La Victoria.

En medio de la charla que mantuvieron, el burgomaestre, que además se ubica como el primero en la intención de voto de los peruanos de cara a las elecciones presidenciales del 2021, comentó una anécdota que no ha podido olvidar.

Forsyth se refirió a sus inicios como jugador de fútbol y rememoró una etapa de su vida que involucra a Magaly Medina.

"Tú has sido parte sumamente importante de mi vida, me has cambiado hasta la conducta. Yo me acuerdo la primera vez que salí ampayado, creo que tenía 16 años. Claro, fuiste tú", refirió.

En otro momento, el alcalde comentó cuánto le afectó los ampays de Magaly Medina y lo que ellos influyeron en su desarrollo profesional.

"Yo toda mi vida he tenido una conducta: no puedo salir como hacen quizás otros jóvenes, yo no puedo hacerlo", comentó el ex arquero de Alianza Lima.