George Forsyth canta "Triciclo Perú" en homenaje a "Cachuca" - VIDEO

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, brindó una entrevista en el programa de Magaly Medina donde habló sobre distintos temas sobre relaciones amorosas, sus 'ampays' en años anteriores, su gestión como autoridad en el distrito, entre otros.

Asimismo, el burgomaestre se animó a cantar "Triciclo Perú" en homenaje a "Cachuca", líder de Los Mojarras, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Ate por complicaciones en su salud tras superar el coronavirus.

Ante esa situación, el axarquero de Alianza Lima le mandó fuerzas al cantante peruano. “A recuperarse mi hermano. Mejórate pronto”, fueron las palabras del alcalde, quien interpretó diversos temas con el música en meses anteriores.

Por otra parte, George Forsyth, le confesó a la periodista las razones por las cuales lloró en la inauguración de un complejo deportivo. "Muchos me ven como el que se está enfrentando a las mafias, súper valiente, enfrentando los problemas, pero nadie entendía lo que pasaba hoy. Hemos recuperado una cancha en la unidad vecinal de Matute", expresó.

"Esa cancha es donde todos hemos pasado menores desde Paolo Guerrero, Jefferson Farfán. Nos dio la posibilidad a todos nosotros de ser alguien en la vida", agregó el exfutbolista".

George Forsyth recordó la vez que Magaly lo ampayó por primera vez a los 16 años

Forsyth se refirió a sus inicios como jugador de fútbol y rememoró una etapa de su vida que involucra a Magaly Medina. "Tú has sido parte sumamente importante de mi vida, me has cambiado hasta la conducta. Yo me acuerdo la primera vez que salí ampayado, creo que tenía 16 años. Claro, fuiste tú", refirió.

En otro momento, el alcalde comentó cuánto le afectó los ampays de Magaly Medina y lo que ellos influyeron en su desarrollo profesional. "Yo toda mi vida he tenido una conducta: no puedo salir como hacen quizás otros jóvenes, yo no puedo hacerlo", comentó.