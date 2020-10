Exvocalista de Van Halen, Sammy Hagar, se despide de Eddie

El mundo de la música está de luto. El guitarrista de la banda que lleva su apellido, Eddie Van Halen, falleció tras una ardua lucha contra el cáncer, así lo confirmó su hijo Wolf en su cuenta de Twitter. Tras la lamentable noticia, diversas personalidades se pronunciaron.

El exvocalista de la agrupación, Sammy Hagar, se despidió de su excompañero mediante redes sociales. "Con el corazón roto y sin palabras. Mi amor a la familia", escribió y adjuntó una foto con el artista.

Es importante mencionar que Hagar formó parte del histórico grupo de rock de 1985 a 1986 y después un segundo período de 2003 a 2005 en el cual grabó tres nuevas canciones.

Heartbroken and speechless. My love to the family. pic.twitter.com/MQMueMF2XO