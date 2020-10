Aleks Syntek criticó las canciones de Bad Bunny: "A eso no se le puede llamar música"

Bad Bunny es un artista con muchos seguidores y que continúa escalando en su carrera. El 'Conejo malo' ha sido protagonista en portadas de revistas como "Play Boy", "The Rolling Stones" y "The New York Time Magazine".

Sin embargo, no es muy querido por todos. En ese sentido, Aleks Syntek criticó las canciones del puertorriqueño. “Yo no hablé de él, no hable de él porque a eso no se le puede llamar música”, mencionó en una entrevista al programa de YouTube “Escorpión al volante”.

“Me ha tocado revisar la letra de algunas propuestas y digo que no manches, sacaste el diccionario de las rimas de Internet", explicó el cantante mexicano para el canal de la mencionada red social.

Es importante mencionar que Syntek siempre ha tenido duras palabras contra el reggaetón e incluso, en alguna contó que los fanáticos dicho género lo amenazaron.

"Hay muchos fans que son vándalos, que son de barrio y que se molestaron con el asunto. Me decían cosas terribles incluso de matarme (...)", señaló en una ocasión para el programa "Hoy".