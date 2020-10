Anahí de Cárdenas anuncia que venció al cáncer: "¡Hoy puedo decir que estoy libre!"

El pasado 4 de noviembre del 2019, Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de mama y así lo hizo saber mediante sus rede sociales a todos sus seguidores. Casi un año después, y tras una dura batalla, la actriz anunció en Twitter que ha vencido a la enfermedad.

“El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Aún no me la creo”, publicó hace 11 meses la artista. No obstante, este domingo 12 de octubre publicó en su cuenta oficial de Twitter que al fin es “libre” del temible mal.

“¡Hoy puedo decir que estoy libre de cáncer! Gracias a todos los que me apoyaron dándome aliento. Cinco años más para mi alta definitiva, pero hoy estoy libre de cáncer”, posteó emocionada.

Hoy puedo decir que estoy Libre de Cáncer! Gracias a todos los que me apoyaron dándome aliento! 5 años más para mi alta definitiva, pero hoy estoy Cáncer free! #cancerfree #grandia #gransemana #granaño ❤️ Acá el #desayunojaponés de hoy !https://t.co/NheZXddzkV — Anahi de Cardenas (@anahidec) October 11, 2020

La actriz, que formó parte del elenco de la famosa película peruana “Asu Mare”, añadió un link de su Instagram en donde se muestra el desayuno que comió hoy con toda la alegría de saber que, finalmente, venció al cáncer.

De inmediato, decenas de usuarios comenzaron a felicitarla e incluso algunos le daban las “gracias” por haberle dado “fuerzas para luchar” a cientos de personas con cáncer que pensaron darse por vencidos.