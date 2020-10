Franco Cabrera crea canción tras el Perú vs. Brasil : "NeyVAR, tú paras siempre en el suelo" - VIDEO

Las polémicas decisiones del árbitro Julio Bascuñán en el encuentro entre la Selección Peruana y Brasil generó indignación en los hinchas de la 'Blanquirroja'. En ese contexto, el actor Franco Cabrera creó una canción tras el escandaloso partido y le dedicó unas palabras a Neymar al ritmo de "Hawai"

"Deja de mentirte con el goles que hiciste en Perú diciendo que eras muy bueno. NeyVAR, yo te conozco muy bien tú paras siempre en el suelo. No te diré quién, pero a ti te ha ayudado un ratero", comenzó el panelista de "Al Ángulo".

"Puede que pudiste aquí ganar ayudado por el VAR, pero no te ilusiones te ayudaron los ladrones, pero no siempre estarán. Para que no vean", concluyó el artista en un video que colgó en su cuenta de Twitter.

Los usuarios en redes sociales aplaudieron la creatividad de Franco Cabrera y le pidieron que cante su tema musical en el programa deportivo de esta noche para alegrar a los televidentes.

Diversas personas comentaron sobre el encuentro del último martes, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, mostró su fastidio por el arbitraje que favoreció a la 'Canarinha' en algunas decisiones.

"El árbitro nos desequilibra, el partido estaba para cualquiera, yo creo que un equipo como Brasil no necesita ayuda del árbitro para ganar", mencionó.