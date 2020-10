Juliana Oxenford sobre entrevista de Augusto Thorndike a Vizcarra: "Me parece injusto que le den con palo"

El domingo último las redes sociales "explotaron" debido a una entrevista que concedió el presidente Martín Vizcarra a Cuarto Poder. De aquella conversación que sostuvo junto a Augusto Thorndike se dijo mucho, ya que el hombre de prensa realizó polémicos comentarios contra el mandatario.

Al respecto, la también periodista Juliana Oxenford se presentó en el programa Magaly TV la firme y señaló –entre otras cosas– su postura de acuerdo a las críticas que cayeron hacia Thorndike vía redes sociales.

Como recordamos, al final de la entrevista el periodista le dijo al presidente Vizcarra lo siguiente: "Espero que no termine en Canadá... Y no me refiero a la embajada".

En el marco de ello, Juliana comentó: “No fue la forma en cómo tenía que tratar a un presidente. Hay que investigarlo, pero si lo tienes ahí tienes que reconocer que es jefe de Estado”.

No obstante, en otro momento coincidió con Magaly Medina en que Thorndike es un excelente periodista y muy culto, por lo que las críticas le parecen excesivas.

"Me parece injusto que le den con palo y no reconozcan toda la carrera de Augusto, es un tipo muy inteligente”, finalizó Juliana Oxenford, quien se encuentra de licencia tras haber dado a luz a su segundo bebé.

(Fuente: ATV)