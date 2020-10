Maicelo sobre 'Caras de Atahualpa' borradas: "No lloren por unas pintas, mejor pidan seguridad" - FOTO

Como se recuerda, ciudadanos del Callao lamentaron la pérdida del popular 'Pussy', personaje que organizaba las diferentes pinturas que se realizaba en la calle Atahualpa. Sin embargo, tras su deceso, los conocidos rostros de los artistas que daban color al lugar fueron borradas.

Usuarios en redes sociales no pudieron creer lo que estaba sucediendo, luego de que las imágenes que circulaban en la Internet causó tristeza y nostalgia. Según declaraciones del hijo de 'Püssy', sostuvo que fue una petición de su padre antes de morir.

Días después del triste momento, Jonathan Maicelo se refirió sobre las imágenes borradas de los murales y apunto a los corruptos que no ayudar con la integridad del ciudadano 'chalaco'.

"Los dibujos se borran y pueden volverse a pintar ,vidas humanas, ni con las esferas del dragón reviven desde los gobiernos pasado hemos sido títeres de corruptos, donde resaltan la importancia de un mural y no de las tantas muertes a causa de la misma, #chalacoQseRespeta no pitea por co%$% ,debe pitear por un Callao seguro", fueron las palabras del deportista peruano.

Seguidores del hilarante personaje apoyaron las palabras brindadas en su cuenta oficial de Facebook, sosteniendo que debería de haber más seguridad en el Callao para no seguir lamentando más muertes.