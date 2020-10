Migraciones prohíbe que empresario árabe Yaqoob Mubarak vuelva a ingresar al Perú

Es un día gris para el empresario árabe Yaqoob Mubarak, quien mediante sus redes sociales dio a conocer la orden que pesa sobre él por parte de la Superintendencia de Migraciones.

Tal y como señala en su cuenta oficial de Instagram, el conocido empresario comentó que Migraciones le ha prohibido el ingreso al Perú por cinco largos años.

“A todas las familias peruanas. Lamento mucho comunicarles que después de todo lo que he hecho por mi segunda patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca”, refirió Mubarak.

Además, el empresario agregó que viene realizando todas las gestiones necesarias para poder regresar a nuestro país y cumplir con los objetivos que tiene en mente.

“Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar no podré cumplir con lo que me he comprometido. Hasta el final, sepan que yo me he considerado peruano de corazón”, refirió.