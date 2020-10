La romántica historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Un amor que enternece a todos. Hace varios años Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, y Georgina Rodríguez, empresaria argentina, iniciaron una tierna relación que perdura hasta la actualidad.

Habiendo pasado algún tiempo, Georgina concedió una entrevista a Paris Match en la que contó una serie de anécdotas junto a su novio y, además, mencionó cómo fue que surgió la relación entre ambos.

"Fue amor a primera vista. Nos vimos por primera vez en una calle de Madrid cuando volvía a casa y no tuvimos el valor de hablar entre nosotros. Poco tiempo después vino de compras a la boutique de lujo donde yo trabajaba como vendedora", refirió.

En otro momento, la mujer de 26 años comentó: “El destino nos reencontró en una fiesta. Ahí es donde hablamos por primera vez. Fue un momento muy especial, a pesar del mundo que nos rodea, nos sentimos solos”.

Los hijos de Cristiano y Georgina

A pesar de que la pareja solo tiene en común a una hija biológica (Alana), Georgina Rodríguez recibió en su vida a los otros primogénitos del deportista: Cristiano Júnior y lo mellizos Eva y Mateo.

'Gio' manifestó sentirse muy enamorada de la persona con quien comparte su vida: “Cristiano es una de las mejores personas que conozco. Él me protege y entre nosotros existe un gran vínculo. Y no puedo negar lo obvio: ¡es una bomba! Me atrae todo de él”.