Mariella Zanetti oficializó su precandidatura al Congreso de la República

De cara a las Elecciones Generales del 2021, Mariella Zanetti ha oficializado su precandidatura al Congreso de la República con el partido Frente Patriótico Democrático.

La artista retomará su carrera en la política, pues, como se recuerda, fue regidora en la Municipalidad de Surco por el partido Somos Perú.

“Quiero postular al congreso, ya no quiero ser espectadora, me cansé de decir y no hacer, me cansé de luchar por 15 años contra un poder judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos, me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos”, refirió Zanetti en el 2019 cuando tenía intenciones de postular al Parlamento.

Es preciso indicar que a Zanetti se suman la comunicadora Lisette Silva Viera y también la empresaria Kris Castañeda Chávez.

¿Cuándo serán las Elecciones 2021?

Los peruanos volverán a las urnas para elegir a sus representantes el próximo domingo 11 de abril del 2021.