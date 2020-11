Hernán Hinotroza: Alexandra Méndez confiesa que bloqueó al 'Churrito'

La modelo venezolana Alexandra Méndez reveló unos curiosos datos sobre el futbolista Hernán 'Churrito' Hinostroza, quien actualmente se encuentra en Sport Chavelines de la Liga 2 del fútbol peruano. La extranjera indicó que el deportista le escribe siempre y que ya la "tiene harta".

A través de una entrevista con el diario Trome, Méndez reveló que mantiene una relación a la distancia con un empresario estadounidense, pero que quien siempre está al tanto de todos sus movimientos es el volante que sueña con regresar al equipo de La Libertad a primera división.

“El que me escribe siempre y me tiene harta es el ‘Churrito’. Lo he bloqueado de todos lados, no lo conozco ni lo quiero conocer. Antes me escribía al Facebook y me decía cosas. Hace poco vi que me escribió al Instagram y quedó totalmente declinada su solicitud de mensaje”, explicó para el mencionado medio de comunicación.

Con esto queda claro el interés del futbolista por la modelo, pero ella de momento no quiere saber nada de él. Como recordamos, el volante estuvo en Melgar hasta hace menos de un mes y después de un mutuo acuerdo decidieron ponerle fin al contrato.

Por otra parte, Sport Chavelines se ubica en la cuarta casilla de la Liga 2 con tres unidades y vienen de caer 1-0 frente a Unión Huaral, tras haber derrotado 1-0 a Unión Comercio en la primera fecha del torneo. Ahora, Hernán Hinostroza se prepara para enfrentar a Alianza Atlético el próximo miércoles 11 de noviembre.