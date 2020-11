Gian Marco presente en las marchas contra el golpe de Estado del Congreso - VIDEO

Miles de ciudadanos se reúnen en distintos distritos de Lima Metropolitana y diversas regiones del país para marchar pacíficamente por cuarto día consecutivo en contra del gobierno de facto de Manuel Merino de Lama.

En dicho conexto, el cantante Gian Marco Zignago publicó un video en su cuenta de Twitter en la cual se observa a él con una bandera peruana uniéndose a la manifestación por las calles de la ciudad.

Recordemos que, horas antes, el artista había confirmado su participación en las protestas. "Llevemos juntos a una sola voz el amor de nuestra tierra que llora a gritos que la saquemos de este infierno. Tenemos derecho a salir a la calle sin miedo y en paz. No a la violencia", mencionó en un video.

El intérprete de "Una canción de amor" resaltó en sus redes sociales que él está en contra de todo tipo de violencia, eso en el contexto de la agresión de un joven al congresista Carlos Burga.

"Un peruano que agrede a otro peruano no me representa. Soy músico, no caudillo", escribió en dicha oportunidad el cantante. Este comentario generó diversas reacciones entre los usuarios.