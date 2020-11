Paolo Guerrero se pronuncia sobre asesinatos durante protesta: "Renuncia, Merino. Date cuenta"

Paolo Guerrero esta vez se pronunció tajante sobre la crisis política que vive nuestro país, ello tras el golpe de Estado ejecutado por el Congreso que llevó a Manuel Merino al sillón presidencial.

El capitán de la Selección Peruana no toleró lo sucedido ayer en las marchas nacionales en contra de Merino, en donde asesinaron a dos compatriotas nuestros. El 'Depredador' pidió la renuncia de Manuel Merino.

"Estoy muy consternado por todo lo que está sucediendo en mi país. Todo lo que la política en el Perú puede causar. De verdad, hace algunos años pensé que todo este se arreglaría y que seríamos un país camino a ser mejor. Hoy sentimos todo este desorden político y lamentamos la pérdida de vidas humanas, personas desaparecidas, muchas personas heridas", comentó el futbolista.

Además, agregó: "¿Quién es el responsable de esto? ¿Ahora quién pondrá la cara y decir que todo va a estar bien? ¿Quién les va a devolver la vida a estos valientes jóvenes? Todo lo que estos políticos han causado. Después de lo de ayer, no hay forma que ustedes políticos puedan estar tranquilos".

Por otro lado, Guerrero fue enfático al pedir la salida de todos los políticos: "Váyanse todos de una vez, por favor. Miren lo que han causado, miren todas estas tragedias y pérdidas de tantos compatriotas, de mis hermanos peruanos. Qué lástima ver todo esto. ¡Váyanse ya! ¡Váyanse del país que no le hacen nada bueno!".

Finalmente, comentó sobre Manuel Merino: "¡Renuncia ya Merino, date cuenta" Merino, no eres mi presidente, este Congreso no me representa".