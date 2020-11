'Osito Lima' hace mea culpa por no participar en las marchas: "Fui un cobarde" - Fotos

A través de sus redes sociales, 'Osito Lima' hizo "mea culpa" por no participar en las manifestaciones sobre la vacancia de Martín Vizcarra y en contra del gobierno de facto de Manuel Merino usando el disfraz que lo caracteriza.

El joven que está debajo del disfraz agregó que sí lo hizo de forma anonimato, pero no fue a las marchas como 'Osito Lima'. Se tildó de cobarde y los cibernautas no tardaron en reaccionar a dicha publicación.

Luego de los enfrentamientos que se produjeron este sábado en la avenida Abancay, 'Osito Lima' se sumó este domingo a la marcha en el Centro de Lima. Se trasportó en su bicicleta y llevó un mensaje esperanzador.

Sin embargo, esto no fue tomado de la mejor manera por decenas de usuarios, quienes lo tildaron de oportunista por recién aparecer luego de dos fallecidos. Ante ello, 'Osito Lima' hizo su descargo en su cuenta de Instagram.

"Fui un cobarde por no pronunciarme antes como 'Osito Lima' por el miedo a que se avive el pensamiento de que yo busco entrar en política (muchas personas pensaban que yo brindo ayuda en mis videos, ya que quería votos a futuro e intenciones políticas). Sentí que lo mejor era enfocarme en el contenido de amor y ayuda y no involucrar a Osito Lima en política. Pero estaba totalmente equivocado", añadió.

Posteriormente, el joven agregó que sí ha acudido a las marchas pero sin la cabeza de 'Osito Lima'. Por ello, ahora lo hará con el personaje que lo caracteriza y se ha ganado el cariño del pueblo peruano. "Les pido disculpas por no pronunciarme antes. he sido un cobarde y acepto mi error. Si he ofendido a alguien al salir hoy, tambien pido disculpas, estaba dispuesto a empezar a salir de ahora en adelante acompañándolos como Osito Lima", finalizó.

Le llovieron críticas

Tras verlo acudir al Centro de Lima y luego de su post en Instagram, algunos cibernautas le "dieron con palo" por no manifestarse durante las protestas en contra de Manuel Merino.