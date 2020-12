'Osito Lima' llevó ayuda a una adulta mayor en Bolivia y video conmueve a las redes sociales

La bondad de 'Osito Lima' no conoce de fronteras y esto se puede ver reflejado en sus últimas publicaciones en Instagram, donde se aprecia la ayuda económica hacia una adulta mayor que pedía lismona en la calle.

El popular 'Osito Lima' llegó hasta La Paz, Bolivia, donde fue recibido con los brazos abiertos por ser uno de los personajes más queridos en la plataforma de TikTok. Conoce más detalles en las siguientes líneas.

'Osito Lima' viajó hasta a La Paz para llevar económica a las personas que viven en la calle, entre ellas una adulta mayor que pedía lismona. La señora le indicó que lo hace porque su familia se ha olvidado de ella, palabras que tocaron el corazón del popular personaje.

"Tengo 78 años. Mis hijos no me cuidan, se han olvidado de mí. Por eso es que me siento sola y despreciada", fueron las palabras de la mujer, quien se encontraba sentada en la berma a su suerte, sin la compañía de algún familiar.

"Tranquila, mamita, eres bella, eres importante, eres maravillosa. Eres un ángel, mi amor. No estás sola, te quiero mucho", le dijo 'Osito Lima' a la mujer. El joven le entregó una cierta cantidad de dinero para que se compre ropa y comida.

El video, originalmente publicado en TikTok, rápidamente se volvió viral y esto se puede reflejar en sus cifras. 12.3 millones de vistas y más de 2.5 millones de 'me gusta' en solo tres días.