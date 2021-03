Meghan Markle revela que color de piel de su hijo causó alerta en Buckingham

En entrevista con la periodista Oprah Winfrey, La duquesa de Sussex, Meghan Markle, contó detalles que pasó con la familia real británica durante su etapa de embarazo, donde señaló que algunos miembros estaban preocupados por el color de piel que iba a tener su primer hijo y hasta indicó que no iba a recibir catalogado como príncipe o princesa.

“En los meses en los que yo estaba embarazada, hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”, aseguró Meghan refiriéndose a la llegada de su menor hijo en el 2019.

Además, añadió que no que su hijo, “No fuera a estar seguro, y que al primer miembro de color de esta familia no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se les daría”, señaló la también actriz.

Dentro de la entrevista, la duquesa, manifestó que en un pasaje de su vida con lo abrumada que estaba, pensó en un momento en el suicidio y sostuvo, “Simplemente, ya no quería estar viva”, en esa misma línea indicó que suplicó ayuda en la Casa Real, pero le respondieron, “Que no, que no podían hacer nada por ella”, expresó.

Por su parte, el príncipe Harry, cuando se incorporó a la conversación, indicó que la relación con su hermano se ha deteriorado y de la misma forma con su padre, donde el duque expresó, “Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar. Ha habido mucho dolor”, comentó.

Finalmente, Meghan Markle, quien está nuevamente embarazada, anunció que en verano nacerá su segundo bebé y que será una niña.