Yo soy: Maricarmen Marín explica por qué grabaron la final del programa - VIDEO

'Marilyn Manson' (Mike Bravo) venció en un duelo de infarto 'José José' en la final de Yo soy, grandes batallas gracias a la votación de los televidentes el último sábado. Sin embargo, la mayoría de ellos señaló la final era grabada.

Ante miles de comentarios en las redes sociales, Maricarmen Marín explicó este lunes por qué la producción decidió filmar dicha recta decisiva del programa. Así lo señaló en Mujeres al mando de Latina.

“Antes se había grabado la final de Mike y luego se grabó a José José como si fuera el ganador. Teníamos dos finales (grabadas) porque no sabíamos lo que el Perú iba a decidir", comunicó la cantante de cumbia.

La actriz precisó que cuando se cortaron las votaciones, el notario Marco Pacora vio que los votos daban como ganador al imitador del cantant estadounidense. "Se decide poner la edición de ‘Marilyn Manson’ como campeón”, acotó.

Por su parte, el juez del programa y productor musical Tony Succar se conectó con Maricarmen Marín mediante videollamada y también se refirió sobre la final grabada del concurso.

“Era complicado para mí. Yo no sabía qué decir, la honestidad para mí es importante siempre. Yo quería estar ahí en vivo, pero no me permitía porque ya tenía planificado hacer una grabación en Los Ángeles, y por la pandemia, si regresaba a Perú, tenía que hacer cuarentena. Fue imposible”, expresó.