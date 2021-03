Danna Ben Haim presentará queja porque archivaron denuncia contra Jaime Cillóniz

Danna Ben Haim, brindó una entrevista para América Noticias, donde expresó que se encuentran indignada por los acontecimientos que vienen sucediendo en el Ministerio Público, pues se conoció que la entidad archivó su caso tras la denuncia que realizó a Jaime Cillóniz por intento de secuestro.

La actriz, dio a conocer que irá a instancias finales y presentará una queja de derecho y así la investigación que se ha venido dando por los acontecimientos se pueda elevar hasta la Fiscalía Superior.

El caso fue archivado por la fiscal Janet Bernal Loayza de la primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. Ante ello, Ben Haim, indicó, “Si eso que ha sucedido, para la fiscal, no es un ataque verdadero a mi libertad, entonces ¿qué es? ¿qué debería suceder? Que me metan en una maleta, que me encierren en una bolsa. ¿Qué es? Que me tengan que agarrar físicamente”, expresó.

Seguidamente argumentó, “No estoy sorprendida porque bueno, porque creo, todos sabemos cómo funciona la justicia en nuestro país. Lo que sí me sorprende es la decisión de la fiscal, quien alega que efectivamente el denunciado, el señor Cilloniz se ha defendido porque yo estaba alegando que quería meterme a su casa”, agregó.

Como se recuerda, el pasado 12 de enero la actriz de ‘De vuelta al barrio’, fue retenida contra su voluntad en un ascensor de un edifico en Miraflores. Ella por malas indicaciones del portero llegó a un piso equivocado donde se encontraba Cillóniz y al verla no quiso dejarla ir y empezó a soltar algunos calificativos hacia Danna Ben Haim.

Ante ello, la actriz comentó, “Tal vez, para él, es absurdo en su cabeza el retener a alguien contra su voluntad en un ascensor e insultarla de todas, de no dejarla ir y tratarla de ladrona y prostituta. Me sorprende no solo su actitud agresiva y violeta sino también denigrante, yo no entiendo cómo eso es un absurdo, pero tal vez nos responde a todos nosotros lo que él ve como un absurdo. Si eso él lo ve como absurdo nos habla más de él, y de la situación”, finalizó.