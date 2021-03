Yahaira Plasencia desmiente haber regresado con Jefferson Farfán: "Le deseo lo mejor"

Yahaira Plasencia se mostró muy sorprendida por las especulaciones sobre una posible reconciliación con Jefferson Farfán. La cantante desmintió por completo los rumores de una relación sentimental con el exjugador de Alianza Lima.

"¿Qué? No, no hay forma, nada que ver. Me han inventado un romance con Diego Zurek, ahora con Pancho, con todo el mundo me inventan romances. Con Jefferson nada que ver, le deseo todo lo mejor”. declaró para América Espectáculos.

La participante de Esto es guerra no negó en un futuro formar una relación con una persona del mundo artístico. "Nunca digas nunca porque Dios te puede meter a alguien del medio y te friegas", recalcó.

Es importante mencionar que la intérprete de salsa y la 'Foquita' pasaron al cuarentena en Rusia en los primeros meses del 2020, sin embargo, en agosto regresaron a Perú.

Semanas después circuló el rumor de una separación, Yahaira Plasencia lo confirmó recién a finales de octubre. “Somos personas mediáticas, damos que hablar, pero yo estoy soltera y tranquila, le deseo todo lo mejor”, señaló en el programa En boca de todos.