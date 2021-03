Luis Advíncula desbloquea y vuelve a seguir en Instagram a Sheyla Rojas

Durante la última transmisión de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que Luis Advíncula estaría buscando retomar su relación amical con Sheyla Rojas, esto debido a que el futbolista desbloqueó y volvió a seguir a la modelo en Instagram.

Como se recuerda, el pasado septiembre del 2020, Magaly TV La Firme mostró en televisión imágenes del jugador del Rayo Vallecano y la exconductora televisiva juntos en España, e incluso en una de las imágenes ambos aparecían besándose.

Sin embargo, tras darse a conocer lo anterior mencionado, Luis Advíncula decidió bloquear a Sheyla Rojas en redes sociales. “Se molestó por lo que he hablado. Sorry Advíncula. Bloquéame a mí, no a ella (Sheyla) porque no tiene la culpa”, mencionó Paula Manzanal poco después de difundirse las fotografías.

Por ello, ahora la modelo y el lateral peruano han decidido retomar contacto y ambos han comenzado a seguirse el uno al otro en Instagram. Como se sabe, Advíncula y Sheyla Rojas se conocen desde hace 10 años.

Finalmente, es importante recordar que, debido al ampay mostrado por Magaly Medina en su programa, la modelo decidió denunciar a la periodista. “No se debe permitir eso (difusión de chats privados) y menos en estos tiempos, porque no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Por eso he tomado acciones con mis abogados”, declaró para Trome el año pasado.