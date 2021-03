Carlos Álvarez revela que tuvo COVID-19: "Fue un momento crítico en mi vida" - VIDEO

A través de un video en redes sociales, Carlos Álvarez reveló que tuvo COVID-19 y estuvo internado por varias semanas. Felizmente, el cómico peruano logró salir airoso y ya se encuentra nuevamente en casa.

Álvarez confiesa que vivió un momento crítico y está tomando las medidas correspondientes para evitar volver a contraer el virus. Asimismo, un hace un llamado a sus seguidores de seguir cuidándose.

"Regreso después de tres semanas. Si, tuve COVID-19 y fue un momento crítico en mi vida. ¿Cómo fue (el contagio)? No lo entiendo hasta el día de hoy. Me considero una persona demasiado cuidadosa conmigo y los que me rodean. Estuve internado y logré superarlo", sostuvo.

En tanto, el cómico peruano revela que no quiso hacerlo público hasta ayer (miércoles), tras encontrarse en óptimas condiciones para su público que estaba consternado de no recibir noticia alguna del popular actor cómico.

"No es fácil, no saben lo difícil que es pasar por todo esto, no saben los días, las horas y minutos de angustia que se viven hasta ser dado de alta", finalizó. El video fue subido a su cuenta oficial de Facebook.

Como se sabe, Carlos Álvarez se suma a la larga lista de artistas nacionales que tuvieron COVID-19. Según el último informe del Minsa hasta el 16 de marzo, se registra 1 435 598 casos y 49 523 muertes a un año de la pandemia.