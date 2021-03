Adolfo Aguilar y Katia Palma volvieron a tener fuerte cruce de palabras en Yo soy – VIDEO

En la más reciente edición de Yo soy, las presentaciones de diferentes artistas no fue lo único que se llevó la atención del público, sino también el intercambio de palabras entre el conductor del programa, Adolfo Aguilar, y Katia Palma, jurado de la competencia.

Durante la emisión del programa, ambos personajes volvieron a tener un tenso cruce de palabras al referirse a la discusión que tuvieron el sábado pasado, cuando Aguilar dio su opinión sobre la presentación de unos artistas.

En esta oportunidad, al iniciar el programa, ambos decidieron dar su punto de vista de acuerdo a lo vivido sábado anterior. Sin embargo, el tenso momento se volvió a repetir.

"Katia dio una opinión y yo devolví una opinión particular. Sin embargo, creo yo, que para llevar la fiesta en paz, debería darle la razón a Katia", indicó Adolfo Aguilar.

Por su parte, Palma, comentó: "Yo le dije a Adolfo que 'zapatero a su zapato'. El conductor tiene su función, es como que él salude y yo me meta. ¿Por qué me tengo que meter? Adolfo tiene su papel, y si yo doy mi opinión es porque tengo todo el derecho de estar siete años sentada en esta silla para poder opinar".

En ese momento, Aguilar interrumpió las palabras de la jurado, e indicó: "Katia, yo tengo 25 años conduciendo, también puedo dar mi opinión". Inmediatamente, Palma contestó: "Yo no me meto en tu conducción. Me encanta que tengas 25 y me encantaría que tengas 50 años más".

(Fuente: Latina)